Lewandowski scatenato, il Barcellona è una macchina da gol: dove può arrivare in Liga e Coppa del Re?

La squadra di Flick è ispirata sotto porta e il centravanti polacco segna a raffica: i blaugrana possono sognare in grande

Con 41 gol in 11 partite disputate, il Barcellona sta vivendo il miglior inizio di anno solare in termini di gol segnati dal 1943 e il suo ritmo sotto porta non sembra rallentare.

Quote Barcellona Snai William Hill Betsson Vittoria (segno 1) + over 3,5 contro il Rayo Vallecano 2.00 2.05 1.98 Vincente Coppa del Re 2.75 2.87 3.00 Vincente Liga 2.75 2.75 3.00 Robert Lewandowski capocannoniere della Liga 1.50 1.53 1.50

Quote esatte al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Per eventuali aggiornamenti è possibile consultare i siti degli operatori.

Dove può arrivare la macchina da gol blaugrana

Vittoria e over 3,5 gol contro il Rayo Vallecano

Poche squadre sulla scena mondiale sono efficaci davanti alla porta come lo è adesso la squadra di Hansi Flick. Robert Lewandowski e Raphinha non riescono a smettere di segnare, Lamine Yamal sta illuminando la scena e, soprattutto, la squadra è in una striscia vincente di risultati. I “blaugrana” sono davvero una squadra in forma.

Anche il Rayo Vallecano sta andando bene. Grazie ad una serie di 3 vittorie consecutive, che include anche due clean sheet, la squadra è salita al sesto posto, riuscendo di recente anche a fermare sul 3-3 il Real Madrid. Il club guidato da Iñigo Pérez sta dimostrando di meritare il suo piazzamento di classifica.

Per quanto sia dominante sotto porta il Barça non è comunque una squadra immune dal subire gol. Nelle ultime 9 partite la squadra catalana ha tenuto la porta inviolata solamente due volte, per quanto si sia trattato di gol ininfluenti ai fini del risultato.

Il Barcellona è comunque nettamente favorito contro il Rayo ed una sfida con tanti gol è uno scenario possibile.

Scommessa 1: Barcellona-Rayo Vallecano 1 + over 3,5 a 2.00 su Snai

I blaugrana vogliono tornare a sollevare la Coppa del Re

È passato un po' di tempo da quando il Barcellona ha sollevato l'ultima volta la Coppa del Re ma guardando al loro stato di forma un ritorno al successo non sembra impossibile, anzi. Dopo la goleada inflitta al Valencia, battuto 5-1, la squadra di Flick ha raggiunto le semifinali, alle quali prenderanno parte anche Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad. Per i bookmaker i blaugrana restano tra le favorite.

L'ultima volta che il Barcellona ha trionfato in questa competizione è stata nel 2021, trascinata al successo da Lionel Messi, nella sua ultima stagione in Spagna: la squadra adesso è quasi totalmente diversa rispetto ad allora. La vittoria della Liga resta un obiettivo visto che il Barcellona è attualmente terzo ma anche la Coppa del Re offre ai catalani una grande opportunità di vincere un trofeo.

Scommessa 2: vincente Coppa del Re a 2.75 su William Hill

La Liga non è una missione impossibile

Gli uomini di Flick, come già accennato in precedenza, sono attualmente terzi in classifica, appena due punti dietro al Real capolista e uno rispetto all’Atletico Madrid secondo, e sono la squadra più in forma del torneo in questo momento. Se Lewandowski, Pedri, Yamal e Co. dovessero continuare così il Barcellona potrebbe essere inarrestabile. La domanda è, possono mantenere questo ritmo?

Le prossime sei settimane potrebbero essere decisive per capire se i “blaugrana” saranno in grado di scavalcare le due squadre di Madrid. Nei successivi impegni affronteranno tre squadre nella prima metà della classifica (Rayo Vallecano, Osasuna e Real Sociedad) prima dello scontro diretto del 16 marzo contro l’Atletico di Diego Simeone. Se dovessero rimanere imbattuti in questo frangente, che li vedrà impegnati anche in Champions League, avrebbero delle chance importanti di conquistare il titolo spagnolo, per cui, secondo i bookmaker, sono la seconda squadra favorita alle spalle del Real Madrid.

Scommessa 3: vincente Liga a 3.00 su Betsson

Robert Lewandowski sembra inarrestabile

Lewandowski ha già segnato otto gol in tutte le competizioni nel 2025, che si aggiungono ai 23 realizzati prima di Natale: non sorprende, quindi, che sia il favorito per il titolo di “Pichichi”. Con 19 reti in campionato, ha tre gol di vantaggio su Kylian Mbappé nella classifica marcatori e la sua conclamata bravura sotto porta fa pensare che continuerà a segnare tanto.

Il fuoriclasse polacco ha pochi concorrenti per il premio. Uno di questi è il compagno di squadra Raphinha. Il fantasista brasiliano non sta segnando con la stessa costanza di prima, ma è comunque a sei gol da Lewandowski nella corsa al titolo di capocannoniere. I bookmaker lo considerano molto indietro rispetto al suo compagno di reparto ma il suo rendimento stagionale fa pensare che un eventuale sorpasso non sia poi impossibile. Il principale sfidante resta comunque Mbappé, che vorrà sicuramente dire la sua anche per trascinare il Real nella corsa al titolo. Ad ogni modo il favorito resta Lewa, che, tra le altre cose è a sole 10 reti dal centesimo goal con il Barça.

Scommessa 4: Lewandowski capocannoniere della Liga a 1.50 su Snai