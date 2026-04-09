Atalanta, unica imbattuta d'Europa con il Bayern, verso la top 4

Nonostante l'imbattibilità e i numeri da vertice, l'Atalanta ha pareggiato cinque gare su sette. Ma Ademola Lookman può trascinare la "Dea".

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L'Atalanta fra numeri da vertice e sottoperformance reale

Complice il pareggio a reti inviolate contro la Lazio di domenica, l'Atalanta ha mantenuto la sua imbattibilità nella Serie A 2025/26. Oltre agli orobici, solo un'altra rappresentante dei grandi campionati europei – il Bayern – non ha ancora subìto sconfitte. Ma se gli uomini di Vincent Kompany in Bundesliga sono un rullo compressore con sette successi in altrettanti turni, gli orobici hanno raccolto due vittorie e cinque pareggi.

E dire che l'Atalanta, dopo le prime sette giornate, presenterebbe numeri da vertice. Quello degli expected goals (xG) è pari a 10,6, mentre quello degli expected goals against (xGA) si ferma a 6,1. Dunque, prima dell'ottavo turno, il valore expected goal differential (xGD) netto corrisponde a +4,5. Inoltre, la "Dea" ha insaccato undici volte a fronte di un xG di 10,6 e ha concesso cinque reti – quindi meno rispetto all'xGA di 6,1.

Ma se l'xG dell'Atalanta è elevato, gli uomini di Ivan Juric – con 17 occasioni nitide – occupano il quarto posto in questa classifica. I tiri nello specchio della porta sono invece 150, dunque le undici marcature corrispondono a un tasso di conversione generale del 7,3 %. In questa graduatoria – come anche in quella classifica della Serie A – gli orobici occupano il primo posto.

L'era Juric: continuità con la ricerca di un'identità offensiva

Nonostante l'esperienza deludente sulla panchina della Roma e quella fallimentare alla guida del Southampton, Juric è stato scelto dall'Atalanta come successore di Gian Piero Gasperini. Una decisione che ha suscitato molte perplessità nell'opinione pubblica, ma il croato è un "allievo" del tecnico di Grugliasco. E così ha mantenuto inalterate le fondamenta tattiche.

Che si basano innanzitutto su un'intensità estrema, un pressing alto e una marcatura a uomo a tutto campo. Allo stesso tempo, nelle fasi di non possesso, gli orobici non si affidano a un sistema di gioco rigido per reparto. Ed è per questo motivo che la "Dea", in sette giornate, ha concesso solo cinque reti.

Allo stesso tempo, però, la nuova Atalanta di Juric ha perso parte della sua imprevedibilità offensiva e della creatività che, in tante occasioni sotto la guida di Gasperini, le aveva permesso di timbrare il cartellino con facilità.

Lookman potrebbe portare la svolta in attacco

Ora una nuova inversione di tendenza potrebbe arrivare grazie ad Ademola Lookman. Dopo averlo schierato per pochi minuti al suo debutto stagionale in casa del Toro e relegato in panchina contro la Juventus, Juric gli ha consegnato le chiavi dell'attacco contro il Como.

Dopo una gara in chiaroscuro contro i lariani e una prima frazione anonima contro la Lazio, si è ritagliato il ruolo da protagonista nel secondo tempo contro i biancocelesti. Oltre a essere andato vicino al gol al 50' e al 71', ha fornito assist per Charles De Ketelaere e per Davide Zappacosta, fermato dal palo all'81'. Per questo motivo ha suscitato polemiche la sostituzione del nigeriano con Daniel Maldini, dal quale lo stesso Juric si aspetta di più.

Cosa aspettarsi dall'Atalanta contro Cremonese, Udinese, Sassuolo – e Milan

Tre delle prossime quattro giornate in Serie A vedranno l'Atalanta affrontare la Cremonese, l'Udinese e il Sassuolo. I grigiorossi, che ospiteranno la "Dea" sabato, non vincono dal 3-2 contro i neroverdi in una sfida tra neopromosse alla seconda giornata. Dopo due 0-0 a Verona e contro il Parma, nelle ultime tre giornate hanno concesso più di un gol solo nell'1-4 a San Siro contro l'Inter.

Anche il Sassuolo si sta rivelando essere un avversario ostico. Ne sanno qualcosa i nerazzurri che – con un 2-1 di misura a San Siro – hanno inflitto agli uomini di Fabio Grosso l'unica sconfitta dopo il 2-3 allo Zini. Inoltre, e prima dello 0-0 a Lecce di domenica, il Sassuolo ha sconfitto la Lazio (1-0), l'Udinese (3-1) e, al Bentegodi, il Verona.

Se dopo la prestazione contro la Lazio i mercati "Ademola Lookman marcatore o sostituto" e "Ademola Lookman marcatore XXL" sono sempre da tenere d'occhio, questo vale a maggior ragione contro l'Udinese. Dopo l'1-0 contro il fanalino di coda Pisa, i friulani non vincono da quattro giornate. Allo 0-3 contro il Milan e all'1-3 contro il Sassuolo sono seguiti gli 1-1 contro Cagliari e Cremonese.

A ogni modo, collezionare più punti possibili contro queste contendenti di metà classifica sarà fondamentale anche in vista della prossima sfida a Bergamo. L'Atalanta, infatti, affronterà un Milan forte di cinque successi in sei gare, nelle quali la battistrada si è imposta ovunque, tranne nello 0-0 allo Stadium contro la Juventus. Nelle ultime due uscite a San Siro sono arrivati i 2-1 contro Napoli e Fiorentina.

Prima del derby lombardo allo Zini contro la Cremonese, gli orobici viaggiano a quattro lunghezze dalla quarta, la Roma del grande ex Gasperini. I principali bookmaker attualmente offrono la quota di 5.50 sull'Atalanta nei mercati "Squadra nelle prime 4" e "Tra le prime 4".