Pubblicità
Pubblicità
Championship
team-logoWest Bromwich Albion
1 - 1
FIN
team-logoLeicester City
S. Iling-Junior 10'
N. Phillips 90' + 3' (autogoal)
(INT 1-0) (FIN 1-1)

West Bromwich Albion vs Leicester CityRisultati e statistiche,