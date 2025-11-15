Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoVis Pesaro
2 - 1
FIN
team-logoGuidonia Montecelio
D. Stabile 52'M. Di Paola 61'
S. Esempio 29'
(INT 0-1) (FIN 2-1)

Vis Pesaro vs Guidonia MontecelioRisultati e statistiche,