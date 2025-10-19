Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoVancouver Whitecaps
1 - 2
FIN
team-logoFC Dallas
T. Mueller 29' (rig)
O. Urhoghide 18'K. Ferreira 47'
(INT 1-1) (FIN 1-2)

Vancouver Whitecaps vs FC DallasRisultati e statistiche,