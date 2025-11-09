Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoTrento
3 - 1
FIN
team-logoOspitaletto
C. Corradi 2'C. Capone 10' (rig)F. Chinetti 73'
M. Casali 78'
(INT 2-0) (FIN 3-1)

Trento vs OspitalettoRisultati e statistiche,