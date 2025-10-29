Pubblicità
Ligue 1
team-logoTolosa
2 - 2
FIN
team-logoRennes
C. Cresswell 58'A. Doennum 85' (rig)
E. Lepaul 50'M. Tamari 54'
(INT 0-0) (FIN 2-2)

Tolosa vs RennesRisultati e statistiche,