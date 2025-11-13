Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoTailandia
3 - 2
FIN
team-logoSingapore
S. Yooyen 15'T. Bunmathan 47'S. Ratree 54'
G. Kweh 17', 63'
(INT 1-1) (FIN 3-2)

Tailandia vs SingaporeRisultati e statistiche,