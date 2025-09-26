Pubblicità
Pubblicità
Ligue 1
team-logoStrasburgo
1 - 2
FIN
team-logoMarsiglia
A. Ouattara 49'
P. Aubameyang 78'A. Murillo 90' + 1'
(INT 0-0) (FIN 1-2)

Strasburgo vs MarsigliaRisultati e statistiche,