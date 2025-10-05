Pubblicità
Ligue 1
team-logoStrasburgo
5 - 0
FIN
team-logoAngers
J. Panichelli 36', 51'A. Ouattara 61'M. Godo 66', 70'
(INT 1-0) (FIN 5-0)

Strasburgo vs AngersRisultati e statistiche,