Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoSt. Pauli
0 - 4
FIN
team-logoBorussia Moenchengladbach
H. Tabakovic 15', 40'S. Machino 75'O. Fraulo 80'
(INT 0-2) (FIN 0-4)

St. Pauli vs Borussia MoenchengladbachRisultati e statistiche,