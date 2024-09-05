Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoScozia
2 - 3
FIN
team-logoPolonia
B. Gilmour 46'S. McTominay 76'
S. Szymanski 8'R. Lewandowski 44' (rig)N. Zalewski 90' + 7' (rig)
(INT 0-2) (FIN 2-3)

Scozia vs PoloniaRisultati e statistiche,