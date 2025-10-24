Pubblicità
Eredivisie
team-logoSC Heerenveen
3 - 3
FIN
team-logoNAC Breda
T. Kongolo 45' + 3' (autogoal)M. Willemsen 68'V. Sejk 80'
L. Greiml 55'S. van Hooijdonk 58'M. Nassoh 90' + 4'
(INT 1-0) (FIN 3-3)

SC Heerenveen vs NAC BredaRisultati e statistiche,