Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoSC Heerenveen
3 - 1
FIN
team-logoAlkmaar
D. Vente 38'J. van Overeem 40'L. Brouwers 79'
T. Parrott 75'
(INT 2-0) (FIN 3-1)

SC Heerenveen vs AlkmaarRisultati e statistiche,