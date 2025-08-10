Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoSan Jose Earthquakes
2 - 1
FIN
team-logoVancouver Whitecaps
J. Martinez 54' (rig)P. Judd 90' + 4'
B. White 88'
(INT 0-0) (FIN 2-1)

San Jose Earthquakes vs Vancouver WhitecapsRisultati e statistiche,