Major League Soccer
team-logoSan Jose Earthquakes
2 - 4
FIN
team-logoLos Angeles FC
P. Judd 18'S. Palencia 90' + 1' (autogoal)
H. Son 2'D. Bouanga 9', 12', 87'
(INT 1-3) (FIN 2-4)

San Jose Earthquakes vs Los Angeles FCRisultati e statistiche,