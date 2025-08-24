Pubblicità
Pubblicità
LaLiga
team-logoReal Sociedad
2 - 2
FIN
team-logoEspanyol
A. Barrenetxea 61'O. Oskarsson 68'
P. Milla 10'J. Puado 45' + 1' (rig)
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Real Sociedad vs EspanyolRisultati e statistiche,