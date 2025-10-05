Pubblicità
Serie C
team-logoPro Patria
2 - 2
FIN
team-logoTrento
K. Udoh 32'F. Mastroianni 64'
C. Capone 57'P. Giannotti 67'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Pro Patria vs TrentoRisultati e statistiche,