Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoPEC Zwolle
0 - 4
FIN
team-logoPSV Eindhoven
I. Saibari 23'D. Man 40'J. Veerman 67'R. Flamingo 90' + 2'
(INT 0-2) (FIN 0-4)

PEC Zwolle vs PSV EindhovenRisultati e statistiche,