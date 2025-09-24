Pubblicità
Pubblicità
Coppa Italia
team-logoParma Calcio 1913
2 - 2RIG 4 - 3
team-logoSpezia
S. Britschgi 26'M. Pellegrino 45' + 1'
G. Aurelio 44'G. Lapadula 82'
(INT 2-1) (FIN 2-2)

Parma Calcio 1913 vs SpeziaRisultati e statistiche,