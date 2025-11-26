Pubblicità
Champions League
team-logoOlympiacos Pireo
3 - 4
FIN
team-logoReal Madrid
Chiquinho 8'M. Taremi 52'A. El Kaabi 81'
K. Mbappe 22', 24', 29', 60'
(INT 1-3) (FIN 3-4)

Olympiacos Pireo vs Real MadridRisultati e statistiche,