Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoOlanda
4 - 0
FIN
team-logoUngheria
W. Weghorst 21' (rig)C. Gakpo 45' + 12' (rig)D. Dumfries 64'T. Koopmeiners 86'
(INT 2-0) (FIN 4-0)

Olanda vs UngheriaRisultati e statistiche,