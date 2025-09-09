Pubblicità
Amichevoli
team-logoNuova Zelanda
1 - 3
FIN
team-logoAustralia
C. Wood 57'
M. Toure 35', 60'N. Irankunda 54'
(INT 0-1) (FIN 1-3)

Nuova Zelanda vs AustraliaRisultati e statistiche,