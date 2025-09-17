Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoNew York City FC
3 - 2
FIN
team-logoColumbus Crew
H. Wolf 45' + 3', 73'J. Fernandez 90' + 4'
D. Gazdag 40' (rig)W. Abou Ali 60'
(INT 1-1) (FIN 3-2)

New York City FC vs Columbus CrewRisultati e statistiche,