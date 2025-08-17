Pubblicità
Pubblicità
Eredivisie
team-logoNAC Breda
2 - 1
FIN
team-logoFortuna Sittard
L. Holtby 23'J. Talvitie 57'
P. Brittijn 76'
(INT 1-0) (FIN 2-1)

NAC Breda vs Fortuna SittardRisultati e statistiche,