Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoModena
2 - 1
FIN
team-logoEmpoli
E. Gliozzi 45' + 6' (rig)D. Tonoli 66'
J. Ceesay 22'
(INT 1-1) (FIN 2-1)

Modena vs EmpoliRisultati e statistiche,