Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoMalta
3 - 1
FIN
team-logoSan Marino
I. Cardona 5'Z. Muscat 11'P. Mbong 34'
N. Nanni 45' + 2' (rig)
(INT 3-1) (FIN 3-1)

Malta vs San MarinoRisultati e statistiche,