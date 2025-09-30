Pubblicità
Pubblicità
Champions League
team-logoKairat Almaty
0 - 5
FIN
team-logoReal Madrid
K. Mbappe 25' (rig), 52', 73'E. Camavinga 83'B. Diaz 90' + 3'
(INT 0-1) (FIN 0-5)

Kairat Almaty vs Real MadridRisultati e statistiche,