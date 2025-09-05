Pubblicità
Amichevoli
team-logoIndonesia
6 - 0
FIN
team-logoTaipei Cinese
J. Amat 4'M. Chao 23' (autogoal)E. Reijnders 38'R. Sananta 58'S. Walsh 60'
(INT 4-0) (FIN 6-0)

Indonesia vs Taipei CineseRisultati e statistiche,