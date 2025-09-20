Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoHoffenheim
1 - 4
FIN
team-logoBayern Monaco
V. Coufal 82'
H. Kane 44', 48' (rig), 77' (rig)S. Gnabry 90' + 9'
(INT 0-1) (FIN 1-4)

Hoffenheim vs Bayern MonacoRisultati e statistiche,