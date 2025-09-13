Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
0 - 2
FIN
team-logoBorussia Dortmund
S. Guirassy 33'M. Beier 45' + 6'
(INT 0-2) (FIN 0-2)

FC Heidenheim vs Borussia DortmundRisultati e statistiche,