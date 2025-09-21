Pubblicità
Pubblicità
Major League Soccer
team-logoFC Dallas
3 - 1
FIN
team-logoColorado Rapids
P. Musa 14'C. Cappis 36'A. Maxsoe 80' (autogoal)
C. Harris 21'
(INT 2-1) (FIN 3-1)

FC Dallas vs Colorado RapidsRisultati e statistiche,