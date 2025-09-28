Pubblicità
Bundesliga
team-logoFC Colonia
1 - 2
FIN
team-logoVfB Stoccarda
J. Kaminski 4'
E. Demirovic 28' (rig)J. Vagnoman 81'
(INT 1-1) (FIN 1-2)

FC Colonia vs VfB StoccardaRisultati e statistiche,