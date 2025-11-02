Pubblicità
Bundesliga
team-logoFC Colonia
4 - 1
FIN
team-logoAmburgo
R. Ache 25'F. Kainz 48'S. El Mala 90' + 4'J. Kaminski 90' + 9'
J. Dompe 61'
(INT 1-0) (FIN 4-1)

FC Colonia vs AmburgoRisultati e statistiche,