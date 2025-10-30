Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoDamac FC
1 - 1
FIN
team-logoAl Fateh FC
M. Saadane 63' (autogoal)
S. Bendebka 47'
(INT 0-0) (FIN 1-1)

Damac FC vs Al Fateh FCRisultati e statistiche,