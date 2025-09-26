Pubblicità
1ª Divisione
team-logoDamac FC
1 - 3
FIN
team-logoAl-Ettifaq
V. Vada 38'
K. Al Ghannam 40', 58'G. Wijnaldum 65'
(INT 1-1) (FIN 1-3)

Damac FC vs Al-EttifaqRisultati e statistiche,