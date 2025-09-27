Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoChelsea
1 - 3
FIN
team-logoBrighton & Hove Albion
E. Fernandez 24'
D. Welbeck 77', 90' + 10'M. De Cuyper 90' + 2'
(INT 1-0) (FIN 1-3)

Chelsea vs Brighton & Hove AlbionRisultati e statistiche,