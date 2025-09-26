Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoCatanzaro
2 - 2
FIN
team-logoJuve Stabia
B. Verrengia 53'P. Iemmello 71'
A. Gabrielloni 19' (rig)L. Carissoni 44'
(INT 0-2) (FIN 2-2)

Catanzaro vs Juve StabiaRisultati e statistiche,