Serie C
team-logoCatania
6 - 0
FIN
team-logoFoggia
E. Cicerelli 7' (rig)D. Donnarumma 21'M. Ierardi 32'F. Forte 39' (rig)M. D'Ausilio 71'G. Lunetta 80'
(INT 4-0) (FIN 6-0)

Catania vs FoggiaRisultati e statistiche,