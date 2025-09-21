Pubblicità
Serie B
team-logoCarrarese
3 - 4
FIN
team-logoAvellino
F. Abiuso 16'M. Cicconi 25' (rig)N. Schiavi 81'
V. Crespi 18'F. Ruggeri 37' (autogoal)R. Russo 56'M. Besaggio 67'
(INT 2-2) (FIN 3-4)

Carrarese vs AvellinoRisultati e statistiche,