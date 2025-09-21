Pubblicità
Pubblicità
Serie B
team-logoCalcio Padova
2 - 1
FIN
team-logoVirtus Entella
M. Bortolussi 52' (rig)J. Harder 74'
N. Karic 45'
(INT 0-1) (FIN 2-1)

Calcio Padova vs Virtus EntellaRisultati e statistiche,