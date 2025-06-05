Pubblicità
Pubblicità
Amichevoli
team-logoBielorussia
4 - 1
FIN
team-logoKazakistan
V. Gromyko 26'V. Bocherov 31'T. Melnichenko 50'E. Shikavka 85'
G. Kenzhebek 74'
(INT 2-0) (FIN 4-1)

Bielorussia vs KazakistanRisultati e statistiche,