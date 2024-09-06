Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoBelgio
3 - 1
FIN
team-logoIsraele
K. De Bruyne 21', 52' (rig)Y. Tielemans 48'
T. Castagne 36' (autogoal)
(INT 1-1) (FIN 3-1)

Belgio vs IsraeleRisultati e statistiche,