Pubblicità
Pubblicità
Bundesliga
team-logoBayern Monaco
4 - 0
FIN
team-logoWerder Brema
J. Tah 22'H. Kane 45' (rig), 65'K. Laimer 87'
(INT 2-0) (FIN 4-0)

Bayern Monaco vs Werder BremaRisultati e statistiche,