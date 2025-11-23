Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoAscoli Calcio 1898 FC
0 - 2
FIN
team-logoS.S. Arezzo
E. Pattarello 73'L. Chierico 84'
(INT 0-0) (FIN 0-2)

Ascoli Calcio 1898 FC vs S.S. ArezzoRisultati e statistiche,