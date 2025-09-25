Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoArzignanoChiampo
1 - 3
FIN
team-logoAlcione
M. Minesso 82'
F. Morselli 25', 72'L. Samele 54'
(INT 0-1) (FIN 1-3)

ArzignanoChiampo vs AlcioneRisultati e statistiche,