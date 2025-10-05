Pubblicità
Eredivisie
team-logoAlkmaar
2 - 1
FIN
team-logoTelstar
M. Meerdink 15' (rig)M. Sin 45' + 2'
T. Noslin 61'
(INT 2-0) (FIN 2-1)

Alkmaar vs TelstarRisultati e statistiche,