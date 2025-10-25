Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Shabab
1 - 1
FIN
team-logoDamac FC
Y. Carrasco 45' + 6' (rig)
W. Hoedt 45' + 9' (autogoal)
(INT 1-1) (FIN 1-1)

Al Shabab vs Damac FCRisultati e statistiche,