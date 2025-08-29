Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Shabab
1 - 4
FIN
team-logoAl Khaleej
Y. Carrasco 59' (rig)
J. King 5', 82'K. Fortounis 53' (rig)S. Al-Amri 64'
(INT 0-1) (FIN 1-4)

Al Shabab vs Al KhaleejRisultati e statistiche,