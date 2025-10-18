Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Nassr FC
5 - 1
FIN
team-logoAl Fateh FC
J. Felix 13', 68', 80'C. Ronaldo 60'K. Coman 75'
S. Bendebka 54'
(INT 1-0) (FIN 5-1)

Al Nassr FC vs Al Fateh FCRisultati e statistiche,